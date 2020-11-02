بعد 3 أيام تحت الأنقاض... انتشال طفلتين على قيد الحياة في تركيا

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية إن طفلة تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى، بحسب "فرانس برس".
وأذاعت وسائل الإعلام المحلية مشاهد للطفلة وهي ملفوفة ببطانية أثناء انتشالها وسط تصفق مجموعة من المسعفين.
ونقلت محطة "تي آر تي" التركية الرسمية عن جدّة الطفلة قولها:"أنا سعيدة للغاية. ليبارككم الله، استُجيب لصلواتي واجتمعت بإليف".
والطفلة من بين 106 أشخاص تم انتشالهم على قيد الحياة من تحت ركام المباني المدمّرة أو المتضررة جراء زلزال ضرب الجمعة محافظة إزمير في غرب تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.
ومن بين الأشخاص الذين أنقذوا والدة إليف وشقيقتاها وشقيقها، وقد خرجوا على قيد الحياة مساء السبت، إلا أن شقيقها توفي بعد وقت قصير، حسبما ذكرت محطة "تي آر تي".
وقبل ساعات، انتشل رجال الإنقاذ فتاة أخرى حيّة هي إيديل سيرين (14 عاما)، من أسفل أنقاض مبنى آخر، بحسب هيئة إدارة الكوارث.
لكن فرحة العائلة لم تكتمل إذ إنه تم العثور على جثة شقيقة إيديل، وتُدعى إيبيك، تحت الركام، على ما ذكرت صحيفة "حرييت".
Gecenin umut dolu haberi!— İstanbul Gönüllüleri (@gonulluist) November 1, 2020
14 yaşındaki İdil Şirin, 58 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı! 🤗
Sıra sende İpek! ❤️ pic.twitter.com/ZYCsnYtVsB
وأودى الزلزال بحياة ما لا يقل عن 83 شخصاً في تركيا، وفق آخر حصيلة نُشرت صباح الاثنين. وقضى شخصان على جزيرة ساموس اليونانية.
وأُصيب نحو ألف شخص بجروح في تركيا، بينهم أكثر من مئتين لا يزالون في المستشفى. وبحسب السلطات التركية، فقد نصبت 1864 خيمة في منطقة إزمير تؤوي حتى اليوم نحو خمسة آلاف شخص دُمّرت منازلهم أو تضررت.
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