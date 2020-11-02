بعد 3 أيام تحت الأنقاض... انتشال طفلتين على قيد الحياة في تركيا

نجح رجال الإنقاذ، اليوم الاثنين، في انتشال طفلتين على قيد الحياة من أسفل أنقاض مبان منهارة بمحافظة إزمير التركية، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من زلزال قوي تعرضت له البلاد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية إن طفلة تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى، بحسب "فرانس برس".

وأذاعت وسائل الإعلام المحلية مشاهد للطفلة وهي ملفوفة ببطانية أثناء انتشالها وسط تصفق مجموعة من المسعفين.

ونقلت محطة "تي آر تي" التركية الرسمية عن جدّة الطفلة قولها:"أنا سعيدة للغاية. ليبارككم الله، استُجيب لصلواتي واجتمعت بإليف".

والطفلة من بين 106 أشخاص تم انتشالهم على قيد الحياة من تحت ركام المباني المدمّرة أو المتضررة جراء زلزال ضرب الجمعة محافظة إزمير في غرب تركيا وكذلك جزيرة ساموس اليونانية.

ومن بين الأشخاص الذين أنقذوا والدة إليف وشقيقتاها وشقيقها، وقد خرجوا على قيد الحياة مساء السبت، إلا أن شقيقها توفي بعد وقت قصير، حسبما ذكرت محطة "تي آر تي".

وقبل ساعات، انتشل رجال الإنقاذ فتاة أخرى حيّة هي إيديل سيرين (14 عاما)، من أسفل أنقاض مبنى آخر، بحسب هيئة إدارة الكوارث.

لكن فرحة العائلة لم تكتمل إذ إنه تم العثور على جثة شقيقة إيديل، وتُدعى إيبيك، تحت الركام، على ما ذكرت صحيفة "حرييت".

Gecenin umut dolu haberi!

14 yaşındaki İdil Şirin, 58 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı! 🤗

Sıra sende İpek! ❤️ pic.twitter.com/ZYCsnYtVsB — İstanbul Gönüllüleri (@gonulluist) November 1, 2020

​وأودى الزلزال بحياة ما لا يقل عن 83 شخصاً في تركيا، وفق آخر حصيلة نُشرت صباح الاثنين. وقضى شخصان على جزيرة ساموس اليونانية.

وأُصيب نحو ألف شخص بجروح في تركيا، بينهم أكثر من مئتين لا يزالون في المستشفى. وبحسب السلطات التركية، فقد نصبت 1864 خيمة في منطقة إزمير تؤوي حتى اليوم نحو خمسة آلاف شخص دُمّرت منازلهم أو تضررت.