ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غربي تركيا إلى 98 قتيلا

أعلنت السلطات التركية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب يوم الجمعة الماضي غرب البلاد، وبالتحديد ولاية إزمير، إلى 98 قتيلا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: "الزلزال أسفر عن مصرع 98 شخصا وإصابة 994 آخرين بجروح، مضيفة أن 847 منهم غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة".

وأضافت إدارة الكوارث أنه تم بعد الزلزال تسجيل 1286 هزة أرضية ارتدادية، بينها 43 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجة، الجمعة الماضية، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا و اليونان .

يذكر أن رجال الإنقاذ نجحوا، أمس الاثنين، في انتشال طفلتين على قيد الحياة من أسفل أنقاض مبان منهارة بمحافظة إزمير التركية، وذلك بعد نحو ثلاثة أيام من زلزال قوي تعرضت له البلاد.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية الحكومية إن طفلة تبلغ ثلاثة أعوام تُدعى إليف برينسك كانت تحت الأنقاض وأُنقذت بعد 65 ساعة من حصول الهزّة الأرضية ونُقلت إلى المستشفى، بحسب "فرانس برس".