إيفانكا ترامب للشعب الأمريكي: التصويت لوالدي يعني نشر السلام في العالم

دعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جموع الشعب الأمريكي للتصويت لصالح والدها في الانتخابات الرئاسية التي تجرى، اليوم الثلاثاء.

ونشرت إيفانكا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، ناشدت فيها الشعب الأمريكي، التصويت لصالح ترامب، بدعوى أن التصويت له يعني نشر السلام في العالم.

VOTE for the PEACE✌️President — ⁦@realDonaldTrump⁩ is leading with strength and ending the endless foreign wars! pic.twitter.com/PaiKeKGRmu — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 3, 2020

وأرفقت ابنة الرئيس الأمريكي بتغريدتها صورة لمؤتمر إعلان التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، الذي عقد في العاصمة الأمريكية، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بوساطة أمريكية من قبل ترامب نفسه.

وقالت إيفانكا ترامب: التصويت من أجل السلام... الرئيس دونالد ترامب يقود مسار السلام بقوة، وينهي الحروب الخارجية التي لا تنتهي.