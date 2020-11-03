الخارجية الإيرانية: محادثاتنا مع الصين لم تتوقف

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بأن محادثات بلاده مع الصين لا تزال مستمرة.

جاء ذلك في سياق نفي زاده صحة ما تردد عن توقف المحادثات مع الصين لغاية الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال خطیب‌ زاده، في تصريح صحفي الثلاثاء، رداً على سؤال حول ما تردد عن تعليق الجانب الصيني للمحادثات مع إيران: "إن هذا الكلام الذي ثيره وسائل إعلام مناوئة لا أساس له".

وأضاف: أن "المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين، في إطار مشروع اتفاقية الأعوام الـ 25 عاماً القادمة، ماضية إلى الأمام بجدية ولا صلة لها بانتخابات أي بلد ومنها أمريكا".

وأكد أن الجانبين يجريان في الوقت الحاضر محادثات حول تفاصيل الاتفاق وسيتم الإعلان عن النتائج مستقبلا.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة تعزيز التعاون مع إيران للدفاع عن التعددية والتصدي للترهيب.

وجاء تصريح الوزير الصيني خلال لقاء مع نظيره الإيراني بعد زيارة قام بها الأخير إلى الصين، حيث بحث الطرفان سبل تطوير التعاون الثنائي، وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.