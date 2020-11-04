خبير: استعداد ترامب التوجه إلى المحكمة للطعن بالانتخابات هو خطة بديلة في حال خسارته

وقال فاليري غاربوزوف في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يشعر ترامب الجمهوري والمرشح الديمقراطي جو بايدن بالتوتر في الانتخابات الرئاسية، وقد يستغرق إعلان النتائج أياما عديدة".

وأضاف غاربوزوف قائلا: "أعتقد أنه ستكون هناك بعض الأحداث التي ستشهد على المسار غير المتكافئ لهذه العملية الانتخابية، حيث قال ترامب في البداية إنه سيتخذ جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك. وكان ترامب في عجلة من أمره بتعيين عضو جديد للمحكمة العليا".

وبحسب الخبير، فإن "السنوات الأربع من ولاية ترامب الرئاسية تعرض فيها الرئيس لهجوم كبير، لكنه قاوم ذلك". وتابع غاربوزوف قائلا "ترامب عمل وقام بواجباته الرئاسية وكان معتادا على العمل تحت الضغط ولذلك فهو في هذه الحملة الانتخابية المصحوبة بالمواجهة مستعد لجميع الاحتمالات".

وأشار غاربوزوف أيضًا إلى أن ترامب كان يشك في البداية في التصويت عبر البريد وقال إن "عددا غير مسبوق من المواطنين الأمريكيين أبدوا رغبتهم في التصويت عبر البريد، ثم قرر البعض إعادة التصويت، وغيروا رأيهم، بحيث يتم إدخال البلبلة على العملية الانتخابية".