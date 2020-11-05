"اشتباكات مسلحة وخط أحمر"... الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة في إثيوبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الأربعاء، عن "قلقه العميق بشأن الاشتباكات المسلحة المبلغ عنها في منطقة تجراي شمالي إثيوبيا"، داعيا لتهدئة التوتر وضمان حل سلمي للنزاع في إثيوبيا.

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "الأمين العام يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لتهدئة التوترات وضمان حل سلمي للنزاع".

وأضاف: "يجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة بدعم حكومة إثيوبيا في جهودها الإصلاحية الهادفة إلى بناء مستقبل سلمي وآمن لجميع شعوبها".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد أمر أمس الأربعاء، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي الشعبية شمالي البلاد.

واتهم بيان حكومي جبهة تحرير تجراي الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للمليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبي في تجراي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.