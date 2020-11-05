روحاني: حاكم البيت الأبيض المقبل سيخضع للشعب الإيراني

تحدث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "ستحدد نتيجة الانتخابات الليلة أو غدا. لا يهمنا من سيصبح رئيسا للولايات المتحدة، لكن حاكم الببيت الأبيض والحكومة المقبلة سيخضعان بلا شك للشعب الإيراني".

وأضاف روحاني، خلال مراسم تدشين المرحلة الأولى من مشروع نقل مياه الخليج، أنه "لا خيار أمام الأمريكيين سوى الخضوع للقانون وللقواعد وضغط الرأي العام وصبر ومقاومة هذه الأمة العظيمة. شعب إيران عانى وواجه كورونا في الأشهر الماضية، وواجهوا العقوبات وتحملوا المصاعب واستطاعوا الصمود أمام كل هذه الضغوط"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واعتبر الرئيس الإيراني، تدشين المشاريع الوطنية في البلاد من أهم أسباب وعلامات نجاح الشعب وقال: "هذه الافتتاحيات سبب واضح أن الأمة الإيرانية لا تتوقف ولا تنحني في وجه الضغوط. يمكن أن ننجح ضد الأعداء ونجبرهم على العودة يوما ما وتنفيذ القانون والقواعد والمعاهدة".

وكان روحاني قال أمس الأربعاء، إن بلاده لا تهتم بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران لا يهمها الشخص أو الحزب الذي سيفوز في الانتخابات الأمريكية، وقال "بالنسبة لطهران سياسات الإدارة الأمريكية القادمة هي المهمة وليس من يفوز في الانتخابات الأمريكية".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية، فرز أصوات الناخبين، التي أدلوا بها في الانتخابات الرئاسية يوم أمس الأول الثلاثاء، وحتى الآن تشير النتائج إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ الولايات المتحدة.