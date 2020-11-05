صحيفة: مشفى في القدس يطلب 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

وبحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مدير عام المشفى، زئيف روثستين، فإن المشفى سيزود وزارة الصحة هذا الأسبوع بالبيانات اللازمة عن اللقاح للحصول على إذن لاستخدامه.

وأضافت الصحيفة، يعتقد روثستين أن "المخاوف في وسائل الإعلام بشأن اللقاح لا أساس لها من الصحة وترتبط أكثر بالصراع العالمي بين روسيا والولايات المتحدة".

وقال المدير العام للمستشفى: "إنه مثل سباق في الفضاء. لا عجب في أن الروس أطلقوا على اللقاح اسم "سبوتنيك V". لقد أرادوا تذكير الأمريكيين الذين وصلوا إلى الفضاء لأول مرة".

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تمنح وزارة الصحة الإسرائيلية الإذن باستخدام اللقاح، فإن مركز "هداسا" الطبي سيستخدم اللقاح في فروعه في الخارج.

ووفقا لروثستين، قام فرع من مستشفى في موسكو بالفعل بحقن الأشخاص بهذا اللقاح وتتبعهم بعد ذلك، و"الأمان والنتائج الملحوظة كانت جيدة جدا".

علاوة على ذلك، إذا أعطت وزارة الصحة الإسرائيلية الإذن، فسيكون اللقاح متاحا في إسرائيل في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.