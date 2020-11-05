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    حملة بايدن تطلق موقعاً إلكترونياً لـ"المرحلة الانتقالية" بينما يدعي ترامب النصر

    © flickr.com / Glenn Pope
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (95)
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    أعنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن إطلاق موقع إلكتروني قالت إنه مخصص للفترة الانتقالية ويمهد الطريق لتسليم الحكم من الرئيس دونالد ترامب إلى جو بايدن.

    وكتبت قيادة الحملة على صفحته الموقع الأولى: "الشعب الأمريكي هو من سيحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة، لا يزال فرز الأصوات يجري في عدة ولايات في أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكر موقع "newsweek" الأمريكي.

    ​ويسعى ترامب منذ فترة للتشكيك في مصداقية عملية التصويت إذا ما خسر. ومنذ يوم الثلاثاء، أعلن فوزه رغم أن هذا لم يحدث بعد، واتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات دون أن يورد دليلا، وتعهد بمقاضاة بعض الولايات.

    جو بايدن
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    بايدن يحصد أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات الأمريكية

    ويقول خبراء في مسألة الانتخابات الأمريكية إن التزوير أمر نادر.

    وجاهدت حملة ترامب للإبقاء على فرصه في الفوز، فطالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن ورفعت دعاوي قضائية في ميشيجان وبنسلفانيا لوقف إحصاء الأصوات. ووصفت جوسلين بنسون وزيرة خارجية ولاية ميشيجان الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب على الولاية بأنها "تافهة".

    ورفعت حملة ترامب كذلك دعوى في جورجيا للمطالبة بأن تفصل مقاطعة تشاثام التي تضم مدينة سافانا الأصوات التي وصلت متأخرة لضمان عدم احتسابها.

    وطلبت الحملة كذلك من المحكمة العليا السماح لترامب بالانضمام إلى دعوى رفعها جمهوريون في بنسلفانيا بشأن ما إذا كان يحق للولاية قبول الأصوات التي تأخر وصولها.

    وفي مجملها تبدو مناورات ترامب مسعى منه للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم بعد يومين من توجه عشرات الملايين من الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع خلال جائحة قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب.

    وفي التصويت الشعبي على مستوى البلاد، حقق بايدن تقدما مريحا يوم الأربعاء بحوالي 3.6 مليون صوت. وفاز ترامب في انتخابات عام 2016 على الديمقراطية هيلاري كلينتون بعد فوزه بولايات حاسمة على الرغم من أنها حصلت على حوالي ثلاثة ملايين صوت إضافي على مستوى البلاد.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (95)
    الكلمات الدلالية:
    جو بايدن, ترامب
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