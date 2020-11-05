"ليست الديمقراطية التي عهدناها"... ألمانيا تستنكر ما يحدث في الانتخابات الأمريكية

استنكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ما يحدث في الانتخابات الأمريكية من اتهامات بالتزوير وعدم اعتراف مرشح بنتائج الآخر.

القاهرة- سبوتنيك. وقال ماس، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "ما يحدث في أمريكا حاليا ليست الديمقراطية التي عهدناها عن الولايات المتحدة".

وتابع: "يجب على الجميع تقبّل النتيجة"، مضيفا أنه "من السهل أن تكون رابحا لكن أحيانا من الصعب أن تكون خاسرا".

وقال ترامب، في وقت سابق من اليوم، إنه سيتوجه إلى القضاء في كل الولايات التي أعلن فيها فوز منافسها في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، وذلك بسبب ما وصفه بالتلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات.

وكتب ترامب عبر حسابه في موقع تويتر:

سنتحدى قضائيا في كل الولايات التي أعلن بايدن الفوز فيها مؤخرا، وذلك بسبب التلاعب بالأصوات وتزوير انتخابات الولاية(بنسلفانيا). سنفوز، أمريكا أولا.

وطالب بعدم احتساب أي ورقة اقتراع أتت بعد يوم الانتخابات، وذلك على خلفية مطالبته بوقف عملية فرز الأصوات واتهامه بالتلاعب في الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وجرت الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.