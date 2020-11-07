إعلام: إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكورونا

نقلت قناة "سي إن إن" و"إن بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست" وغيرها عن مصدر مطلع في البيت الأبيض، أن كبير الموظفين، مارك ميدوز، قد أصيب بفيروس كورونا.

وأصيب ميدوز بعد أكثر من شهر بقليل من إصابة ترامب وأفراد آخرين من عائلته وأشخاص مقربين بـ "كوفيد-19".

وأعطى ميدوز تصريحا لشبكة "سي إن إن" في 25 أكتوبر/تشرين الأول مشيرا فيه إلى أن الإدارة تخلت عن محاولات إبطاء انتشار الفيروس.

وقال ميدوز: "لن نستطيع التحكم بالجائحة، لكننا نستطيع التحكم بالحصول على اللقاحات والعلاجات ووسائل تخفيف المرض الأخرى".

وظهر ميدوز في مقر الحملة الانتخابية مع الرئيس والمستشارين يوم الانتخابات، وكان بجانب الرئيس وعائلته في تلك الليلة في البيت الأبيض.

ولم يتضح متى تم تشخيص حالته. كما خضع ميدوز للاختبار بانتظام بعد إصابة ترامب بالفيروس الشهر الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا آخر لإصابات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات في اليوم الواحد حوالي 128 ألف إصابة.