إصابات كورونا في الهند تصل إلى 8.5 مليون حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 50356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8.46 مليون حالة.

وتحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم لكنها تشهد انخفاضا مطردا في عدد الحالات منذ سبتمبر أيلول على الرغم من بدء موسم الأعياد الهندوسية.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 577 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 125562. وفقا لـ "رويترز".

وقال عضو لجنة حكومية مكلفة بإعداد توقعات عن تفشي فيروس كورونا في الهند، في وقت سابق، إنه من المرجح أن يصيب الفيروس ما لا يقل عن نصف عدد سكان البلاد البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول فبراير/ شباط المقبل.

وقال مانيندرا أجراوال الأستاذ بالمعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور وعضو اللجنة التابعة للحكومة الاتحادية "يقدر نموذجنا الحسابي أن نحو 30 في المئة من السكان مصابون حاليا ويمكن أن تزيد (النسبة) إلى 50 في المئة بحلول فبراير شباط".