تركيا: قادرون على تسليح الدول الصديقة بالاحتياجات الدفاعية

أعلنت تركيا، على لسان نائب الرئيس، فؤاد أقطاي، أنها يمكنها تلبية الاحتياجات الدفاعية للدول الصديقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أقطاي قوله إن بلاده "في وضع يمكنها من تلبية احتياجاتها الدفاعية بإمكانات محلية، فضلا عن تلبية طلبات الدول الصديقة والحليفة".

وجاء ذلك في كلمة له خلال مراسم نظمتها رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بمناسبة الذكرى الـسنوية الـ 35 لتأسيسها، بالعاصمة أنقرة.

وذكر أقطاء أن تركيا "باتت من بين الدول العشر في العالم التي يمكنها تصميم وبناء وصيانة سفنها الحربية الخاصة، فضلا عن مركبات الدفاع البرية".

كما أشار إلى أن الصناعات الدفاعية بمشاريعها المحلية والوطنية هي فخر لجميع الشعب التركي، لافتا إلى أن أنقرة خفضت اعتمادها على الخارج في المجال المذكور من 70 إلى أقل من 30 بالمئة.

وأكد أن تركيا ستواصل جهودها دون توقف أو كلل، حتى تحقق الاكتفاء الذاتي الدفاعي 100 بالمئة.

وذكر أوقطاي، أن عدد مشاريع الصناعات الدفاعية ارتفع من 62 إلى 700، وأن 350 مشروعا جديدا تم إطلاقها في السنوات الخمس الماضية.

ولفت أن صادرات الدفاع والطيران عام 2002 بلغت 248 مليون دولار، وتجاوزت في 2019، أكثر من 3 مليارات دولار.