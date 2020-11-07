رواد مواقع التواصل يعيدون تداول فيديو لـ بايدن "يتودد" فيه للمسلمين

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لـ"جون بايدن" قالوا إنه يتودد فيه إلى المسلمين.

ويظهر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بأمريكا في الفيديو وهو يتحدث مع فتاة مسلمة.

وفي حديثه وعد بايدن الفتاة قائلا: أعدك إذا انتخبت رئيسًا، سأعامل الإسلام مثل جميع الديانات الأخرى.

وقال بايدن إن فكرة التفرقة بين الناس ليست منطقية، كوني فخورة بنفسك وديانتك".

وكان بايدن قد خاطب المسلمين من قبل مستشهدا بحديث لنبي الإسلام قائلا: " أنتم تمثلون مليون صوت في انتخابات نوفمبر، وأصواتكم مهمة لمجتمعنا ولأمتنا الأمريكية".

ووعدهم قائلا: "سوف أكون الرئيس الذي يسمع ويستوعب أفكار ومخاوف المسلمين الأمريكيين عن القضايا اليومية التي تهم مجتمعنا، وسوف أضم أصواتا مسلمة إلى إدارتي".

وأكد بايدن قائلا: "إذا تشرفت بان أكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية سوف أنهي الحظر على دخول المسلمين إلى أمريكا في اليوم الأول لي بالرئاسة".

وقال إنه سوف يتحدث بصوت عال عن قضايا الأقليات المسلمة، ذاكرا الإيغور والروهينغا على وجه التحديد.

واستشهد بايدن بحديث للنبي محمد قائلا: إن له حديثا يرشدنا ويعلمنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه.

وقد لقي حديث بايدن وقتها تفاعلا كبيرا، وتم تناقله عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.