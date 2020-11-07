مسؤولون إسرائيليون: صفقة "إف-22" الأمريكية ليست على الطاولة

كشف موقع إلكتروني عسكري النقاب عن عدم وضع إسرائيل صفقة شراء للطائرات "إف 22" على الطاولة.

ونقل موقع Defense Blog" الأوكراني، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين نفيهم التقارير الصحفية التي ذكرت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على تلبية طلب إسرائيل إمدادها بالمقاتلات الحديثة من الجيل الخامس وقنابل عالية الدقة.

وذكر الموقع، ذو الطابع العسكري والمختص في الصناعات الدفاعية العسكرية، أن صفقة شراء إسرائيل لـ"إف-22" ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، دون تقديم مزيد من التعليقات، حيث نقل عن المسؤولين الإسرائيليين نفيهم صحة أنباء عن نية بلدهم اقتناء مقاتلات أمريكية حديثة من طراز "إف-22 رابتور".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بموافقة ترامب على بيع "إف-22"، وذلك خلال زيارته القصيرة إلى إسرائيل أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطلبت القيادة العسكرية الإسرائيلية من واشنطن إمداد بلدهم بـ"إف-22" لضمان تفوقه العسكري في المنطقة، بعد موافقة واشنطن على بيع مقاتلات من طراز "إف-35" إلى الإمارات.