دخان كثيف يخرج من مقاتلة "إف - 22" الأمريكية... فيديو

تمتلك القوات الجوية الأمريكية آلاف الطائرات الحربية التي يختلف تصميمها وفقا للمهام الخاصة بها، ومنها طائرات الهيمنة الجوية "إف - 22".

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تلك الطائرة بمثابة رأس الحربة لقواتها الجوية لقدرتها على التخفي وسرعتها الفائقة، إضافة إلى قدرتها على اختراق الدفاعات الجوية التقليدية للسماح للمقاتلات الأخرى بالتقدم إلى ساحة المعركة.

لكن بعض التقارير تشير إلى أن قدرة تلك الطائرات تتوقف عندما تكون في مواجهة الدفاعات الجوية الروسية مثل صواريخ "إس - 400" الروسية، التي يمكنها إسقاط جميع الأهداف الجوية.

ويضاف إلى ذلك، فقد أظهر مقطع فيديو متداولا على "تويتر" لحظة خروج دخان كثيف عند تشغيل محرك طائرة "إف - 22" أمريكية أثناء توقفها على الأرض، وهو ما قد يثير تساؤلات حول الجاهزية القتالية لتلك الطائرة وقدرتها على تنفيذ مهام عسكرة على درجة عالية من الخطورة.