رئيس الوزراء الكندي يهنئ جو بايدن ونائبته كامالا هاريس

وجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، تهنئة لمرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه برئاسة الولايات المتحدة وفق إحصاءات التصويت الذي لم تنته بعد.

وقال رئيس الوزراء الكندي، في تغريده له على "تويتر": "أهنئ جو بايدن وكامالا هاريس (المرشحة لمنصب نائب الرئيس)، بلدينا على صداقة وثيقة وشريكان وحليفان، وعلى علاقة فريدة، وأتطلع حقا للعمل معا وأعمل إلى ذلك".

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

نوهت المصادر إلى أن ولاية بنسلفانيا، هي التي منحت بايدن الفوز ووضعته على عتبه الانتصار بعد حصوله على 270 صوتا انتخابيا تدخله إلى داخل البيت الأبيض.

ونوهت المصادر إلى أن استمرار عملية إحصاء الأصوات الانتخابية، وبعد تسجيل مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، تحول السباق الانتخابي بشكل ملحوظ لصالح بايدن، مما أثار حفيظة ترامب وحلفائه.