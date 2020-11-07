إعلام أمريكي يعلن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وبحسب المصادر الأمريكية، حصل بايدن حتى اللحظة على 273 صوتا من أصل 270 صوتًا من المجمع الانتخابي ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت انتصار بايدن على منافسه، مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، سيصبح بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46، الذي سيبلغ من العمر 78 عامًا في نهاية هذا الشهر، حيث يعتبر الرئيس الأكبر سنا في تاريخ البلاد، عندما يتم تنصيبه في يناير/ كانون الثاني القادم.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتخاب بايدن سينهي فترة "ترامب المضطربة" التي شهدتها أمريكا، والذي يعتبر أول رئيس يخسر بعد ولاية واحدة فقط.

ونوهت المصادر إلى أن ولاية بنسلفانيا، هي التي منحت بايدن الفوز ووضعته على عتبه الانتصار بعد حصوله على 270 صوتا انتخابيا تدخله إلى داخل البيت الأبيض.

ونوهت المصادر إلى أن استمرار عملية إحصاء الأصوات الانتخابية، وبعد تسجيل مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، تحول السباق الانتخابي بشكل ملحوظ لصالح بايدن، مما أثار حفيظة ترامب وحلفائه.