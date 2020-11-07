"حفل زفاف".. كاميرا ترصد ترامب لحظة الإعلان عن فوز جو بايدن... فيديو

نشرت وسائل إعلام أمريكية مشاهد وثقت قيام مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، بممارسة رياضة الغولف، أثناء إعلان تفوق جو بايدن الكبير الذي يؤهله للفوز بمنصب الرئاسة الأمريكية.

ونشرت "بي بي سي" مشاهد فيديو، تظهر قيام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بممارسة ريضة الغولف، في ملعب الغولف الخاص به في فرجينيا، أثناء لحظات إعلان تفوق جو بايدن عليه.

Pictures capture Donald Trump at his golf course in Virginia, as Joe Biden projected to become the next US presidenthttps://t.co/fVQ13KG8wT pic.twitter.com/QiJ6f7se7m — BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2020

ونشرت فيديو آخر لترامب يشير إلى أنه شارك في إحياء حفل زفاف بعد انتهائه من لعب الغلوف، حيث تظهر في الفيديو فتاة ترتدي زي الزفاف، مع أصوات بعض المواطنين "نحبك ترامب" ليغادر بعدها ملعب الغولف.

"Have a great life"



Donald Trump greets a wedding party as he leaves his golf club in Virginiahttps://t.co/fVQ13KG8wT #Election2020 pic.twitter.com/dBrUCdagv6 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2020

ونشرت الصحيفة صورة تظهر خروج ترامب من ملعب الغولف متوجها بشكل مباشر إلى البيت الأبيض بعد إعلان تفوق منافسه جو بايدن وانتصاره.

President Trump leaves his golf course and is heading through Virginia in direction of the White House#Election2020 https://t.co/fVQ13KG8wT pic.twitter.com/BxxnLFAvdc — BBC News (World) (@BBCWorld) November 7, 2020

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ونوهت المصادر إلى أن ولاية بنسلفانيا، هي التي منحت بايدن الفوز ووضعته على عتبه الانتصار بعد حصوله على أكثر من 270 صوت انتخابي أدخلته إلى داخل البيت الأبيض.