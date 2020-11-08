جيل بايدن تهنئ زوجها بالفوز في الانتخابات الرئاسية... صورة

هنأت السيدة الأولى الجديدة جيل بايدن زوجها الرئيس المنتخب جو بايدن بالفوز في الانتخابات، على تويتر.

وكتبت جيل بايدن على صفحتها، "سيكون رئيسا لجميع عائلاتنا".

View this post on Instagram A post shared by Dr. Jill Biden (@drbiden) on Nov 7, 2020 at 10:47am PST ونشرت بايدن صورة لها ولزوجها وهما يحملان لافتة تقول، "دكتور و... الرئيس بايدن يعيشان هنا". ونشرت بايدن صورة لها ولزوجها وهما يحملان لافتة تقول، "دكتور و... الرئيس بايدن يعيشان هنا".

وتخطط جيل بايدن الاحتفاظ بوظيفتها كبرفيسورة في اللغة الانجليزية بعد الانتقال إلى البيت الأبيض وهذا ما فعلته عندما كانت السيدة الثانية خلال الفترة الرئاسية لباراك أوباما.

وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.