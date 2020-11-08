مقدما الشكر لترامب... نتنياهو: لدي علاقة شخصية طويلة ودافئة مع بايدن

استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدء الجلسة الوزارية الحكومية الأسبوعية، بتقديم التهنئة للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، لفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو أنه لديه علاقة شخصية طويلة ودافئة مع جو بايدن، منذ ما يقرب من 40 عاما.

רה"מ נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: "אני רוצה לפתוח בברכות לג׳ו ביידן ולקמלה האריס. יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג׳ו ביידן, קרוב ל-40 שנה.בשמי ובשם כל אזרחי מדינת ישראל אני מודה שוב לנשיא טראמפ על הידידות הגדולה שהוא הראה למדינת ישראל וגם לי באופן אישי. — מעריב אונליין (@MaarivOnline) November 8, 2020

وقدم نتنياهو، باسمه وباسم جميع مواطني دولة إسرائيل الشكر للرئيس، دونالد ترامب، مرة أخرى، على الصداقة العظيمة التي أظهرها لبلاده، وله شخصيا.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، جو بايدن على فوزه في الانتخابات، على تويتر.

אני רוצה לפתוח בברכות לג׳ו ביידן ולקמלה האריס.



יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג׳ו ביידן, קרוב ל-40 שנה, ואני מכיר אותו כידיד גדול של מדינת ישראל.



אני בטוח שנמשיך לעבוד עם שניהם כדי להמשיך ולחזק את הברית המיוחדת בין ישראל לארה"ב. pic.twitter.com/OdfDn33mSd — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.