"هل يعود ترامب"... من يحكم أمريكا في حال موت بايدن؟

تداول المواطنون حول العام، الكثير من الأسئلة المتعلقة بالرئاسة الأمريكية، خصوصا بعد الجدل الكبير الذي حدث حولها، بسبب تأخر صدور النتائج، قبل إعلان الإعلام الأمريكي، أمس، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، على منافسه دونالد ترامب.

أجابت الصحف الأمريكية عن الكثير من التساؤلات التي تم رصدها بين المواطنين الأمريكيين، والتي كانت مصدر جدل لدى البعض، ونقدم هنا بعض الأمثلة عليها.

من أكثر الأسئلة التي تم تداولها، بالرغم من قسوة المشهد المطروح، خصوصا أن جو بايدن يبلغ من العمر 77 عاما، ويأتي انتخابه في ظل انتشار وباء عالمي خطير، الأمر الذي جعل الكثيرون يطرحون السؤال: من الذي يحكم في حال وفاة جو بايدن، هل هو المرشح الثاني صاحب الأصوات الأكثر في الانتخابات، دونالد ترامب، أم نائبة الرئيس المكلفة من قبل الرئيس المنتخب حديثا؟

وبحسب صحيفة "abc" الأمريكية، فإنه ووفقا للقانون الأمريكي، يتولى منصب الرئاسة في حال وفاة الرئيس نائب الرئيس المعين من قبل الرئيس المنتخب، أي أن كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، هي من سيتولى الحكم في حال وفاة بايدن.

في حال استقالة ترامب.. من سيحكم؟

السؤال الآخر الذي رصدته وسائل الإعلام الأمريكية، هو من سيحكم البلاد في الفترة الانتقالية الحرجة في حال تقديم الرئيس دونالد ترامب استقالته.

بحسب "abc"، فإن ترامب يمكنه أن يقدم استقالته، وهو أمر طبيعي، وفي حال حدوث ذلك تنتقل الرئاسة بشكل طبيعي لصالح نائبه مايك بنس، إلى حين انتهاء ولايته القانونية.

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بإنهاء الانقسام الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية، ووجها رسالة للجمهوريين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وعد بايدن بتعيين مجموعة من المستشارين والعلماء الأسبوع المقبل للمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما قال بايدن في خطاب النصر: "أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها".

وتابع: "ليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء في إشارة إلى (الديمقراطيين والجمهوريين). أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".

وأضاف: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم"، مضيفا: "حققنا نصرا غير مسبوق في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي، قال كلمته حيث صوت 74 مليون لصالحه بالانتخابات الرئاسية".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، ونائبته كامالا هاريس.

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.