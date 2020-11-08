ظريف: الشعب الأمريكي قال كلمته

علق وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، على إعلان جو بايدن، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه دونالد ترامب، مؤكدا أن العالم سيراقب ما يقومان به في المستقبل.

وكتب ظريف على "تويتر" اليوم الأحد: "الشعب الأمريكي قال كلمته"، مضيفا: "العالم يراقب ما إذا كان الرئيس الجديد سيهجر السياسات الكارثية للرئيس المنتهية ولايته ويقبل التعدد والتعاون واحترام القانون".

وتابع: "الشيء المهم هو الأفعال"، مضيفا: "سجل إيران الدبلوماسي ينطوي على الكرامة والمصلحة والدبلوماسية المسؤولة".

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بإنهاء الانقسام الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية، ووجها رسالة للجمهوريين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أكدا فيها على التعاون المشتركة لمواجهة التحديات.

وقال بايدن: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم"، مضيفا: "حققنا نصرا غير مسبوق في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي، قال كلمته حيث صوت 74 مليون لصالحه بالانتخابات الرئاسية".

The American people have spoken.



And the world is watching whether the new leaders will abandon disastrous lawless bullying of outgoing regime—and accept multilateralism, cooperation & respect for law.



Deeds matter most



Iran's record: dignity, interest & responsible diplomacy. — Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2020

وفي خطابها قالت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، اليوم الأحد، إن "بايدن كسر واحدة من أكبر العقبات في بلادنا واختار امرأة لتكون نائبة له ولن أكون الأخيرة.

وأوضحت في خطاب النصر: "الناخبون منحوا فجرا جديدا للولايات المتحدة. لقد حميتم نزاهة ديموقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات. لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".