"من صبر ظفر"... أردوغان يعلق على تقدم القوات الأذربيجانية و"تقاعس" مجموعة مينسك

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، على إعلان القوات الأذربيجانية إحراز تقدم في منطقة النزاع في قره باغ.

وقال الرئيس التركي في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، اليوم: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ".

#عاجل | #أردوغان: "من صبر ظفر"، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في "قره باغ" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 8, 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأذربيجانية سيطرت على مدينة شوشا قره باغ.

وقال علييف في خطابه للشعب الذي بثته قناة "AZTV" الحكومية "مدينة شوشا تحررت من الاحتلال".

وأعلن علييف، في وقت سابق، أن جيش بلاده تمكن من بسط سيطرته على 16 قرية جديدة في منطقة النزاع بإقليم ناغورني قره باغ جراء المعارك مع القوات الأرمينية.

وبدورها، أصدرت وزارة خارجية جمهورية قره باغ غير المعترف بها بيانا دعت فيه المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات جماعية وفردية ضد القيادة العسكرية والسياسية لأذربيجان.

وأعلنت سلطات جمهورية قره باغ، يوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة أشخاص نتيجة للقصف الليلي الذي شنته القوات المسلحة الأذربيجانية على مدينتي ستيباناكيرت وشوشي.

وتجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

وتعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.