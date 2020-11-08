"بآيات من القرآن"... الروائي العالمي باولو كويلو يوجه رسالة إلى تركيا

وجه الكاتب والروائي البرازيلي الشهير، باولو كويلو، رسالة إلى تركيا والشعب التركي، عبر فيها عن تعازيه الحارة في ضحايا زلزال إزمير، الذي وقع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وشارك كويلو تعازيه في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، مستشهدا بآية من القرآن الكريم.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، قال كويلو: "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"، (سورة الشرح، الآيات 5 – 6). وأضاف: "إلى أصدقائي الأتراك، أرسل إليكم تضامني الكامل".

“So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief – Quran Ch 94:5-6”



To my Turkish friends, all my solidarity. Next Monday I will make a donation via RCRC pic.twitter.com/HHODVXXJM0 — Paulo Coelho (@paulocoelho) October 31, 2020

وأشار كويلو في تغريدته، إلى تبرعه، عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى الأشخاص المتضررين من الزلزال التي ضرب ولاية إزمير التركية.

ونوه الروائي البرازيلي إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، هو من سيقرر كيفية توزيع التبرعات على الأشخاص المتضررين جراء الزلزال، في كل من تركيا واليونان.

وقتل 114 شخصا وأصيب العشرات جراء الزلزال الذي ضرب ساحل قضاء "سفري حصار"، بولاية إزمير، غربي تركيا، بقوة 6.6 درجات، ما تسبب بانهيار بعض الأبنية وحدوث مآس بشرية ومادية لدى الكثير من العائلات.

ويعتبر البرازيلي باولو كويلو، من أشهر الكتاب على مستوى العالم، وحازت روايته الشهيرة "الخيميائي" على انتشار واسع في مختلف دول العالم، وترجمت لأكثر من 80 لغة، بالإضافة إلى العديد من الروايات التي حازت على ثناء النقاد والأدباء، كرواية "إحدى عشر دقيقة"، وغيرها.