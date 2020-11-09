أجداد جو بايدن في أيرلندا يحتفلون بفوزه بالرئاسة الأمريكية... فيديو

احتفل أهالي بلدة بالينا بغرب أيرلندا، والتي تمثل مسقط رأس أجداد جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية يوم السبت.

ونشأ جد بايدن الأكبر إدوارد بلويت في بلدة السوق القديمة، مسقط رأس ماري روبنسون، أول رئيسة لأيرلندا.

وكان بلويت قد هاجر في الأربعينيات إلى مسقط رأس بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

وتطل لوحة جدارية كبيرة مرسومة لبايدن على ميدان بمقاطعة مايو في البلدة منذ أسابيع، وفقا لرويترز.

There have been celebrations in President-elect Joe Biden's ancestral home of Ballina, County Mayo, in Ireland.



Latest on the new president-elect here: https://t.co/avBzW7wOpS pic.twitter.com/2AIlyiTBjw — SkyNews (@SkyNews) November 8, 2020

وظهر السكان المحليون المحاطون بالعلم الأمريكي وملصقات "بايدن/هاريس" يحتفلون بفوز بايدن يوم السبت.



واصطحب بايدن أطفاله وأحفاده معه خلال زيارة رسمية لأيرلندا عام 2016 كي يعرفوا المزيد عن جذورهم الأيرلندية.

ورحبت أيضا الحكومة الأيرلندية بشكل حار بفوز بايدن.

وكان بايدن قد نبه بريطانيا إلى ضرورة احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية المبرمة عام 1998 مع انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وإلا فلن يكون هناك اتفاق تجاري أمريكي منفصل.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، "تفتخر أيرلندا بانتخاب جو بايدن مثلما نفتخر بكل أجيال النساء الأيرلنديات والرجال الأيرلنديين وأسلافهم الذين أدت جهودهم وعبقريتهم إلى إثراء التنوع الذي يعزز أمريكا".