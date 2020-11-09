سلطات قره باغ تؤكد فقدان السيطرة على شوشا... فيديو

أعلنت السلطات في قره باغ أن مدينة شوشا أصبحت تحت سيطرة القوات الأذربيجانية، والتي تتواجد في ضواحي ستيباناكيرت.

وصرح السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية ناغورني قره باغ (غير المعترف بها)، فهرام بوغوسيان، أن مدينة شوشا خارج سيطرة قوات قره باغ بالكامل.

وكتب بوغوسيان على فيسبوك "اليوم ، للأسف، يجب أن نعترف بأننا ما زلنا مصحوبين بسلسلة من الإخفاقات وأن مدينة شوشا خارجة تماما عن سيطرتنا".

هذا وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، عن سيطرة القوات المسلحة لبلاده على عدد من المناطق في قره باغ.

وقال علييف إن مدينة شوشا أصبحت تحت سيطرة باكو. في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية أن القتال العنيف مستمر، فيما نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع مصورة من المدينة.

هذا وتمثل مدينة شوشا أهمية استراتيجية من الجانب العسكري، وبحسب تصريحات للخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، فإن الاستيلاء على شوشا، الواقعة على ارتفاع استراتيجي، هو نقطة تحول في الحرب، مضيفا:

"مزيد من المقاومة من جانب القوات المسلحة في جمهورية قره باغ في الإقليم، لا طائل منه بالفعل من وجهة نظر عسكرية. من الواضح أن يريفان بحاجة بالفعل للبحث عن بعض الفرص السياسية والتفاوضية لإنهاء الصراع. من وجهة نظر عسكرية، شوشا هي مفتاح قره باغ".

وأشار الخبير إلى أن المدينة ليس لها أهمية عسكرية فحسب، بل أهمية رمزية أيضا لأذربيجان.

وأوضح كوروتشينكو أن "موقع شوشا يُمكِّن الآن القوات المسلحة الأذربيجانية من أن تتحكم بشكل كامل في الوضع في ستيباناكيرت".