سلطات قره باغ: القوات الأذربيجانية تتواجد في ضواحي العاصمة

قال فاغرام بوغوسيان، المتحدث باسم رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، إن القوات المسلحة الأذربيجانية موجودة في ضواحي عاصمة قره باغ ستيباناكيرت.

وقال بوغوسيان: "العدو موجود في ضواحي ستيباناكيرت، ووجوده بالعاصمة تهديد بالفعل. إذا أردنا أن تعود شوشا تحت سيطرتنا، والحفاظ على أرتساخ، فيجب بذل كل جهد ممكن لتنظيم دفاع موثوق عن ستيباناكيرت ومناطق أخرى من خط المواجهة. وهذا سيكون ضماننا الحقيقي والموثوق للنجاح".

وأعلنت السلطات في قره باغ أن مدينة شوشا وهي ثاني أكبر مدينة في الجمهورية أصبحت تحت سيطرة القوات الأذربيجانية، والتي تتواجد في ضواحي ستيباناكيرت.

هذا وتمثل مدينة شوشا أهمية استراتيجية من الجانب العسكري، وبحسب تصريحات للخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، فإن الاستيلاء على شوشا، الواقعة على ارتفاع استراتيجي، هو نقطة تحول في الحرب.

وتجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.