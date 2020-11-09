ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يريد بداية جديدة في سياسة التجارة مع الولايات المتحدة

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يريد إعادة ضبط علاقات التجارة مع الإدارة الأمريكية المقبلة بعد فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الوزير الألماني ألتماير أضاف، عقب اجتماع افتراضي لوزراء التجارة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "سنحاول تحقيق بداية جديدة في السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وجميع الدول الأعضاء".

هذا وهنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى خبراته ومعرفته الواسعة بشؤون القارة الأوروبية بشكل عام وألمانيا بشكل خاص.

وقالت ميركل للصحفيين، اليوم الاثنين، "عايش الألمان بشكل مباشر أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحرية والديمقراطية حول العالم، وندرك أهمية الصداقة الألمانية الأمريكية والشراكة عبر الأطلسي بالنسبة لأوروبا والعالم".

وأضافت ميركل: "أقدم التهنئة لجو بايدن على انتخابه كرئيس للولايات المتحدة، فهو يمتلك خبرة طويلة ليقدمها في السياسة الداخلية والخارجية ويعرف ألمانيا وأوروبا جيدا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال: إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".