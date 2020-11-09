مدير "الصحة العالمية": قد نكون سئمنا من كورونا إلا أنه لم يسأم منا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، إلى مواصلة مكافحة وباء "كوفيد-19"، محذرا من أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه الجائحة، إلا أنها "لم تسأم منه".

وخلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف التي استؤنفت الاثنين بعدما توقفت في أيار/ مايو، قال مدير المنظمة الدولية إنه: من الحيوي على الناس اعتماد ما يوفره العلم من نصائح وألا يحيدوا نظرهم عن الفيروس.

وأضاف مدير المنظمة: "قد نكون سئمنا من كوفيد-19 إلا أنه لم يسأم منا"، بحسب "فرانس برس".

وحذر تيدروس المحجور بسبب مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكوفيد-19، من أن الفيروس يستغل الضعف، قائلا: "يستغل الأشخاص الذين يعانون صحة ضعيفة لكن ليس فقط هذا بل يستغل انعدام المساواة والانقسام والجهل".

وأضاف "لا يمكننا التفاوض معه أو أن نغمض أعيننا متمنين أن يختفي. هو لا يكترث للخطابات السياسية أو نظريات المؤامرة. أملنا الوحيد هو العلم والحلول والتضامن".

وجاء حديثه بعدما تسبب "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 1,25 مليون شخص وإصابة 50 مليونا آخرين عبر العالم منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي في الصين.

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة معربا عن الأمل في أنه يؤشر إلى تعاون عالمي أوثق لمحاربة الجائحة.