الخارجية الأمريكية تعلن عن رغبة واشنطن في تحسين العلاقات مع موسكو

قال ستيفن بيغان، النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكية، إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرغبان في إيجاد سبل لتحسين العلاقات مع روسيا.

قال بيغان خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "هناك رغبة لدى الولايات المتحدة، وهذه الرغبة تتمحور في إيجاد طرق للمضي قدمًا، واستكشاف مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي ينتخبه الأمريكيون.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من العلاقات بين البلدين في سياق الاستقرار والأمن لا يهم فقط روسيا والولايات المتحدة بل الكوكب بأسره.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".