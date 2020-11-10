أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراغوا بعد افتتاح قنصليتها في شبه جزيرة القرم

فرضت أوكرانيا عقوبات على نيكاراغوا بعد زيارة سفيرها لشبه جزيرة القرم، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوكرانية.

كييف - سبوتنيك. في أكتوبر/ تشرين الأول، تبنى مجلس الوزراء الأوكراني أمراً ببدء إجراءات فرض عقوبات على نيكاراغوا لتعيين قنصل فخري في شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان الخارجية: "لقد حذرت وزارة خارجية أوكرانيا مرارًا الجانب النيكاراغوي من عدم جواز الأعمال التي تنتهك سيادة دولتنا وسلامة أراضيها. وقد بدأ الجانب الأوكراني عملية تطبيق العقوبات وفقًا للتشريعات الأوكرانية وسيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قوانين أوكرانيا والقانون الدولي".

وأكد نائب رئيس وزراء حكومة جمهورية القرم الروسية، جورجي مرادوف، يوم أمس الاثنين، أن سلطات نيكاراغوا فتحت قنصلية فخرية لها في شبه الجزيرة.

وقال مرادوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، "سيتم إنشاء القنصلية الفخرية لنيكاراغوا في شبه جزيرة القرم. وصل سفير نيكاراغوا لدى روسيا إلى شبه جزيرة القرم".

أصبحت القرم جمهورية روسية بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014، حيث صوت 96.77 % من ناخبي القرم و95.6 % من سكان سيفاستوبول لصالح العودة لقوام روسيا.