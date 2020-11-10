جاويش أوغلو: نتوقع حل القضايا الخلافية والمعكرة للعلاقات بين أنقرة وواشنطن

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع حل القضايا التي تسمم العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال جاويش أوغلو في حديث مع دبلوماسيين أتراك في أنقرة إن البحث عن حلول للصراعين في سوريا وليبيا يتيح فرصا جديدة لتحسين العلاقات، مشيرا إلى أن شراء المنظومة الروسية إس-400 "تم"، وأكد أن إبعاد تركيا عن برنامج الطائرة إف-35 سيؤثر سلبا على الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وفق وكالة "رويترز".

وتختلف تركيا مع الولايات المتحدة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، على قضايا تشمل سوريا وشراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "اس-400"، ونتيجة لذلك ألغت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج إنتاج طائرتها المقاتلة "إف-35"، زاعمة أن المنظومة الروسية تعرض الطائرة للخطر.

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة والتي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية منتصف تموز/ يوليو 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأمريكية مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" لها، بالاضافة إلى فرض عقوبات عليها. رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".