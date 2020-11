جاويش أوغلو: نتوقع حل القضايا الخلافية والمعكرة للعلاقات بين أنقرة وواشنطن

وقال جاويش أوغلو في حديث مع دبلوماسيين أتراك في أنقرة إن البحث عن حلول للصراعين في سوريا وليبيا يتيح فرصا جديدة لتحسين العلاقات، مشيرا إلى أن شراء المنظومة الروسية إس-400 "تم"، وأكد أن إبعاد تركيا عن برنامج الطائرة إف-35 سيؤثر سلبا على الاستراتيجية الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وفق وكالة "رويترز".

