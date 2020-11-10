أردوغان يهنئ بايدن على الفوز بالانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وشدد أردوغان في برقية التهنئة على "عزم أنقرة العمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة"، مضيفا أن "التعاون والتحالف القوي بين البلدين سيظل يسهم في السلام العالمي"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه، لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات التي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

وسارعت دول العالم المختلفة وبينها بريطانيا ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات إلى تهنئة الرئيس المنتخب الذي تفوق على الرئيس الحالي دونالد ترامب.