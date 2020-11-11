وزير خارجية باكستان: لدينا تعاون مشترك مع إيران

قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، إن إسلام أباد لديها تعاون مشترك مع إيران في العديد من المجالات، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باكستان، اليوم الأربعاء.

ونشر قريشي، صورة له مع وزير خارجية إيران، على "تويتر" مؤكدا سعادته باستقبال ظريف في باكستان.

وتابع: " باكستان وإيران لديهما علاقات وطيدة مبنية على الثقة المتبادلة المدعومة بالثقافة والإيمان".

وأضاف: "نتطلع لتنمية تلك العلاقات في العديد من المجالات".

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مقر القيادة العسكرية صباح اليوم الأربعاء، ووضع إكليلا من الزهور على نصب شهداء الجيش الباكستاني.

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الحدودي والدفاعي والعسكري بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الأمنية في المنطقة.

وتطرق الطرفان إلى الوضع في أفغانستان مشددين على ضرورة توسيع التعاون الشامل بين إيران وباكستان، خاصة في مجال الأمن وحماية الحدود التي تسمى حدود السلام والصداقة بين البلدين.

Pleasure to meet FM @JZarif today, welcoming him back to Pakistan. Pakistan and Iran enjoy close relations founded on mutual trust, strengthened by faith & culture. Look forward to the further growth of close bilateral cooperation across a diversity of fields. 🇵🇰 🇮🇷 pic.twitter.com/LEi9cS5O64 — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) November 11, 2020

ويترأس ظريف وفدا سياسيا واقتصاديا، خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، التي بدأها، مساء أمس الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.