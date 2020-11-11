بايدن يتعهد بالعمل بشكل صحيح وتجاهل موقف ترامب

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في حدث عام يتوقع أن يضم إليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بعد قليل، مشيدا بتضحيات العسكريين الأمريكيين.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الاحتفال بيوم المحاربين القدامى عند النصب التذكار للحرب الكوريا في فيلادلفيا، حيث اصطحب معه زوجته، جيل، لوضع إكليلا من الزهور، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف بايدن خلال المناسبة التي يتوقع ظهور الرئيس ترامب بها بعد قليل أنه "يحترم تضحيات العسكريين، ولن يخون المبادئ التي حاربوا من أجلها".

كان بو، نجل بايدن، رائدا في الحرس الوطني لديلاوير وتوفي في عام 2015 بسرطان الدماغ. غالبا ما تحدث بايدن بشكل عاطفي عن خدمة ابنه خلال الحملة الانتخابية.

وجعلت جيل بايدن زوجات العسكريين وأسرهم إحدى القضايا المميزة لها عندما عمل بايدن كنائب رئيس باراك أوباما، ويقول مساعدوها أن هذا قد يكون أحد الملفات الرئيسية لها كسيدة أولى.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "بالعمل بشكل صحيح"، وتجاهل رفض دونالد ترامب الشديد لقبول نتيجة الانتخابات باعتباره "غير منطقي"، حتى مع تحذير الديمقراطيين في أماكن أخرى من أن تصرفات الرئيس الجمهوري كانت خطيرة.

يتبع...