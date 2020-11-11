عمران خان وظريف يناقشان تجارة المقايضة بين بلديهما

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف"، إنه ناقش قضايا وملفات عدة مع المسؤولين الباكستانيين لدى زيارته إسلام أباد.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أنه أجرى مباحثات مثمرة مع كبار المسؤولين الباكستانيين، حيث ناقش قضايا الأمن والتجارة الحدودية وتجارة المقايضة بين البلدين.

Detailed and fruitful talks in #Pakistan on border commerce and security, as well as barter trade. In meetings with FM @SMQureshiPTI, Army Chief Gen. Bajwa & PM @ImranKhanPTI, also agreed to coordinate on region—incl Afghanistan—and on global issues, incl anti-Islam bigotry. pic.twitter.com/m2VOhCBJY4 — Javad Zarif (@JZarif) November 11, 2020

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أنه أجرى مباحثات مثمرة في باكستان مع وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الجنرال قمر جافيد باجوا، ورئيس الوزراء عمران خان، أهمها التنسيق بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية - ومنها أفغانستان - إلى جانب القضايا العالمية - بما في ذلك العصبيات المناوئة للإسلام.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن عمران خان، أكد خلال استقباله ظريف على أهمية العلاقات بين إسلام آباد وطهران، داعيا إلى تطوير التعاون الإقليمي، ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى ضرورة التعاون الوثيق بين إيران وباكستان من أجل الارتقاء بمستوى السلام والأمن والتنمية على صعيد المنطقة، قائلا:

إسلام آباد تواصل جهودها لتمرير عملية السلام في أفغانستان، انطلاقا من عقيدتنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الافغانية.