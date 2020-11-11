نتنياهو يزف بشرى سارة إلى الإسرائيليين

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أنه يعمل باستمرار على جلب اللقاحات لإسرائيل، واليوم يحمل بشرى مهمة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أنهى مكالمة دافئة مع ألبرت بورلا، المدير العام لشركة "فايزر"، التي أعلنت، أول أمس، أنها طورت لقاحا ضد فيروس كورونا تصل فعاليته إلى 90%.

أعمل باستمرار على جلب اللقاحات لإسرائيل واليوم أحمل بشرى هامة. أنهيت للتو مكالمة دافئة وقلبية جدا مع ألبرت بورلا المدير العام لشركة فائزر التي أعلنت أول أمس أنها طورت لقاحا ضد فيروس كورونا تصل فعاليته إلى 90%.كل دول العالم تريد أن تحصل على أدوية هذه الشركة ونحن نجري معها مفاوضات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2020

وأوضح نتنياهو أن كل دول العالم تريد أن تحصل على أدوية هذه الشركة، وأن بلاده تجري مع تلك الشركة مفاوضات لجلب لقاحات للفيروس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على قناعة بأن إسرائيل ستستكمل العقد مع شركة "فايزر".

وأنفقت الحكومة الإسرائيلية، حتى الآن، ما يقرب من مليار شيكل (300 مليون دولار)، لاقتناء لقاحات ضد فيروس كورونا من شركة "موديرنا" و"أركتورس"، وكذلك للمشاركة في البرنامج الدولي "كوفاك" للبحث عن لقاح لفيروس كورونا.

وبعد هذه المكالمة التي كانت موضوعية وعملية جدا إنني على قناعة بأننا سنستكمل العقد مع شركة فايزر. هذه هي بشرى هامة جدا بالنسبة لجلب لقاحات كثيرة لكم, أيها المواطنون الإسرائيليون. بالتوفيق!. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2020

ووفقا للمعطيات في إسرائيل حتى أوائل هذا الأسبوع، يوجد 9406 إصابات نشطة، 305553 شخصا تعافوا من الإصابة، وعدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات بلغ 576 شخصا من بينهم 353 حالتهم توصف بأنها حرجة، منهم 154 مصابا يستعينون بأجهزة تنفس، و89 مريضا حالتهم توصف بأنها متوسطة، وإجمالي الوفيات بلغ 2597 حالة.