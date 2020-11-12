بايدن يؤكد التزام واشنطن بحل أزمة كوريا الشمالية

أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أول محادثة هاتفية بينهما صباح اليوم الخميس.

وقال بيان لفريق بايدن الانتقالي إن بايدن جدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، لافتا إلى أن كوريا الجنوبية هي محور التعاون الأمني ​​بين دول المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي المنتخب أخبر كوريا الجنوبية إنه سيتعاون عن كثب لحل التحديات المشتركة، بداية من كوريا الشمالية إلى تغير المناخ.

وعبر تويتر، قال مون عبر تويتر إنه هنأ بايدن على فوزه بالرئاسة وأنهم أعادوا تأكيد التزامهم بتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القوي، وكذلك السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف مون أنه سيعمل عن كثب مع الرئيس المنتخب لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك كوفيد -19 وتغير المناخ.

I just spoke to @JoeBiden and congratulated him on his election. We reaffirmed our firm commitment to a robust ROK-US alliance and peaceful and prosperous Korean Peninsula. Going forward, I will work closely with him to meet global challenges including COVID19 and climate change. — 문재인 (@moonriver365) November 12, 2020

وجاءت المحادثة الهاتفية بعد أربعة أيام من إعلان بايدن الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأصدر مون في وقت سابق بيانا أعرب فيه عن أمله في تحالف أقوى بين البلدين واستمرار الشراكات الثنائية في جهود نزع السلاح النووي والسلام الإقليمي.