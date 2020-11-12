وكالة: مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار جنوبي أفغانستان

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في مدينة هلمند، جنوبي أفغانستان.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات المتحدث باسم حكومة مقاطعة هلماند، جنوبي أفغانستان، محمد عمر زواك، الذي قال إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار سيارة وسط منطقة لاشكار جاه عاصمة المقاطعة الأفغانية.

وأضاف زواك قائلا "كانت قنبلة لاصقة تلك التي استهدفت سيارة صباح اليوم في مدينة لاشكار جاه، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وذكر المسؤول الأفغاني أن الشخص الذي قتل كان صحفيا، مضيفا أن جميع الضحايا مدنيين. واستطرد المسؤول أنه بدأ تحقيق في الحادث.

تعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.