نجاة وزير في إقليم جوبالاند الصومالي من محاولة اغتيال ومقتل 3 من حراسه

نجا وزير السياحة في إقليم جوبالاند، جنوبي الصومال، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 3 من حراسه.

وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن انفجارا وقع في منزل وزير السياحة في حكومة الإقليم عيديد سليمان حاشي بمدينة كسمايو جنوبي البلاد.

فيما ذكرت صحيفة "العين" الإماراتية أن الانفجار الذي وقع نتيجة زرع عبوة ناسفة بمنزل الوزير أدى إلى مقتل 3 من حراسه الشخصيين وإصابة اثنين آخرين.

وقال الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "أتمتع بصحة جيدة ولم أتعرض لأي أذى إثر الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود وإصابة اثنين من الحرس الأمني التابع لي".

وتبنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، كما أعلنت السلطات الأمنية بولاية جوبالاند فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم .

وقبل يومين، نجا النائب الثاني لرئيس البرلمان بولاية جوبلاند الصومالية، عبدي بالي حسين من محاولة اغتيال في هجوم استهدف منزله بكسمايو.

وشكلت منطقة جوبالاند بدءا من 2008 ولأربع سنوات، معقلا لحركة "الشباب" التي كانت تستفيد من عائدات مرفأ المدينة. واستعادت قوات خاصة محلية بمساندة الجيش الكيني المنطقة في 2012.

وتدير المرفأ الواقع على بعد نحو 500 كم جنوب غربي مقديشو وجوبالاند المحيطة به حكومة محلية مرتبطة بالسلطات الفيدرالية الصومالية.