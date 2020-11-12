روحاني: قريبا خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة لـ "كورونا"

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية فقد أكد روحاني أن المسيرة التي جرت في إدارة كورونا في البلاد منذ تفشي الفيروس حتى الآن شهدت تذبذبات.

وقال خلال اجتماع اللجان التخصصية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي اتخذت والمعلومات التي اكتسبت تعد تجارب قيمة جدا، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه من المحتمل حدوث بعض النقائص أو عدم إجراء التنسيق اللازم في بعض الأحيان، مضيفا أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بصفتها المرجع الأساس لاتخاذ القرار في هذا المجال بحاجة إلى دراسة خطة شاملة للسيطرة على المرض في مراحل الوقاية والمتابعة، والقيود والعلاج في المرحلة الجديدة.

وقال روحاني إنه في ضوء عناصر مهمة مثل المقاومة الاقتصادية الحاصلة على إثر الحظر الظالم فإن صون صحة المواطنين أولوية أساسية للبلاد وتم التأكيد عليه على الدوام، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ستقوم قريبا بالدراسة والمصادقة على خطة شاملة لإدارة المرحلة الجديدة للمرض.

ولفت إلى أن الخطة الشاملة يجب أن تستفيد من الخبرات السابقة وتغطي كل مناطق البلاد بما يتناسب مع أوضاع تفشي المرض فيها، وأضاف: إن مسؤوليات اللجان التخصصية محددة بصورة شفافة في الخطة الشاملة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإيرانية كانت قد أعلنت اليوم تسجيل 11571 إصابة جديدة بفیروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى726585 إصابة في البلاد، وسط تطلعات لإغلاق العاصمة لأسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري: "تم تسجيل 11571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و457 حالة وفاة خلال الساعات الـ 4 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 726585 شخصا، منهم 6614 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 40121".