إعلام: شركات إسرائيلية تقرر دفع "فدية" لقراصنة إيرانيين

كشفت شركة أمن سيبراني إسرائيلية أن الهجمات التي تعرضت لها شركات إسرائيلية الأسبوع الماضي يقف خلفها قراصنة إيرانيون.

وأضافت شركة "تشيك بوينت"، أن قراصنة إيرانيين شنوا مؤخرا "هجوم فدية" باسم Pay2Key على عشرات الشركات الإسرائيلية، بحسب ما نقلته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وكانت الفدية التي طلبها القراصنة حوالي 7-9 آلاف بيتكوين (110- 140 ألف دولار).

وبحسب الشركة، فإن أربع شركات إسرائيلية قررت دفع المبلغ، ليكتشفوا أن الحديث يدور عن قراصنة من إيران.

وقالت الصحيفة إن محققي شركة الأمن السيبراني، قاموا بتتبع تسلسل معاملات البيتكوين التي نفذها المهاجمون ووجدوا أنها تنتهي كلها في ساحة تداول بيتكوين إيرانية تسمى Excoino.

وبدأ التتبع بعناوين محافظ البيتكوين التي تم تسلميها للضحايا لتحويل الفدية المطلوبة عليها، والتي انتهت إلى محافظ Excoino الإيرانية، وهو كيان إيراني يقدم خدمات معاملات العملات المشفرة الآمنة للمواطنين الإيرانيين فقط، بحسب المصدر ذاته.

وتصاعدت الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران مؤخرا. وفي يوليو/ تموز الماضي، تعرضت مصلحة المياه الإسرائيلية لهجوم سيبراني دون أن يؤدي ذلك لإلحاق الضرر بالخدمة، بحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" وقتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث خلال 3 شهور، والثاني بعد هجوم آخر مشابه في أبريل/نيسان الماضي، واتهمت مصلحة المياه حينها إيران بالوقوف خلفه.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن إسرائيل هي على الأرجح من يقف خلف هجوم إلكتروني نُفذ في التاسع من ذات الشهر وألحق أضرارا كبيرة في عمل ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس في إيران.