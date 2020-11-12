عقب جدل واسع... هل أعلنت جماعة "الإخوان" مبايعة بايدن لإعادتها للسلطة؟

بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبدء إعلان نتائجها، التي قالت وسائل إعلام رئيسية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن حسمها لصالحه، انتشرت العديد من المنشورات والمقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي التي ترصد ردود الفعل حول هذا الإعلان.

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أحد المنشورات، والذي لقي تفاعلا ومشاركة واسعين النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى إصدار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر بيانا تبايع فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، شرط أن يدعمهم في العودة إلى السلطة.

#الاخوان_المسلمين في بيان من #تركيا

فوز #بايدن بالانتخابات الامريكيه يعني لنا عودة

الشرعيه في بلدان كثيره وبالاكثر #مصر وسنبايعه

علي العهد والسمع والطاعه السياسيه ليكون لنا ظهير

سياسي

مرشد الجماعه #ابراهيم_منير pic.twitter.com/2QkuyXXkYf — menapop😎(الشنتوحه )😂🇪🇬💪 (@menapop1g6j) November 5, 2020

وجاء في وصف المنشور: "الإخوان المسلمون في بيان من تركيا: فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية يعني لنا عودة الشرعية في بلدان كثيرة وبالأكثر مصر، وسنبايعه على العهد والسمع والطاعة ليكون لنا ظهيرا سياسيا". واختتم المنشور بوسم يحمل اسم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة.

في الواقع، هذا الخبر ليس حقيقيا، ولم ترشد عمليات البحث عن أي مصدر ذي مصدقية للخبر المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، كما أن تقرير الجماعة (المحظورة في مصر وعدد من دول العالم) الصادر عبر موقعها الإلكتروني يخلو بالفعل مما جاء في المنشور المتداول. الخبر نفته كذلك منصات تفنيد الشائعات المصرية.