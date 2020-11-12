بايدن يعلق على عدم إقرار ترامب بالهزيمة ويوجه رسالة للأمريكيين… فيديو

علق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على عدم إقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بنتائج الانتخابات حتى الآن.

ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لجو بايدن خلال إجابته عن سوال حول هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي.

وقالت: "تم توجيه سؤال للرئيس المنتخب جو بايدن عما يمكن أن يقوله للأمريكيين الذين ينتابهم القلق حول حقيقة أن ترامب لم يقر بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية حتى الآن".

ولفتت إلى رد بايدن: "حسنا، أعتقد أنه أمر مخز. بكل صراحة".

وتابع بايدن: "لقد بدأنا المرحلة الانتقالية فعليا ولا يوجد شيء يمكن أن يجعلنا نتوقف"، مضيفا: "الحقيقة التي لا يريدون أن يقروا بها هي أننا فزنا في الانتخابات".

US President-elect Joe Biden was asked what he has to say to Americans who are anxious over the fact that Donald Trump has yet to concede.



"Well, I think it's an embarrassment, quite frankly." pic.twitter.com/VauXMB5MF1 — DW News (@dwnews) November 12, 2020

وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد"، بينما لم يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات التي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.