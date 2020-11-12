موسكو: قوات حفظ السلام الروسية تبدأ مهامها في قره باغ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن طرفي النزاع ملتزمان بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس:

"اليوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت وحدات حفظ السلام الروسية في تنفيذ مهام مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في إقليم قره باغ ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار على كامل طول خط التماس".

وأضاف: "دخلت كتيبة حفظ السلام التابعة للواء المدرع 15 مدينة ستيباناكيرت في الساعة 17:00".

هذا ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتضم قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ 1960 عسكريا و90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة معدات عسكرية.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.