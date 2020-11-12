وكالة: إدارة ترامب على وشك إصدار قرار يحظر الاستثمار في شركات صينية

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي لحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية تقول واشنطن إنها مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين ومصدر ثالث مطلع، أن القرار ربما يصدر اليوم الخميس، وذلك في مسعى لتصعيد الضغوط على بكين عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة.

وقد يؤثر القرار على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل الصين للاتصالات وتشاينا موبايل وهيك فيجن لأجهزة المراقبة.

ولم يرد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

وتستهدف الخطوة ثني شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق التقاعد وغيرها عن شراء أو بيع أسهم شركات صينية رئيسية.

وسيحظر القرار من 11 يناير/ كانون الثاني أي معاملات للأمريكيين في الأوراق المالية لإحدى وثلاثين شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي تحدث مشترطا عدم كشف هويته، إن من المتوقع صدور أمر تنفيذي وبيان من مجلس الأمن القومي ربما اليوم "بخصوص حماية المستثمرين من تمويل هذه الشركات".

ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، الصين بانتهاك الالتزامات الدولية تجاه هونغ كونغ، متوعدا بفرض عقوبات جديدة.