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    لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

    حقيقة محبطة عن لقاح "فايزر" تحرم أغلب دول العالم من الاستفادة منه

    © REUTERS / DADO RUVIC
    العالم
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    مستجدات جائحة كورونا في العالم (18)
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    في حين تلقى العالم الأخبار الإيجابية عن لقاح "كوفيد- 19" الذي تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تيك" الألمانية، بصدر رحب، لا يبدو أن الجميع سيستفيد من هذا الاختراق العلمي، على الأقل حتى بعض الوقت.

    يوم الاثنين، قالت الشركتان إن لقاحهما التجريبي يبدو أنه يعمل بشكل جيد، حيث أشار التحليل الأولي إلى أن اللقاح فعال بنسبة تزيد على 90% في الوقاية من أعراض "كوفيد- 19". والآن يأمل مسؤولو الصحة في بدء تطعيم بعض المواطنين في أمريكا ودول أخرى في غضون بضعة أشهر.

    لقاح فايزر ضد فيروس كورونا
    © REUTERS / DADO RUVIC
    تقرير صادم: دول غنية اشترت بالفعل معظم مخزون "فايزر" من لقاح كورونا قبل إنتاجه

    وفقا للإذاعة الوطنية العامة في أمريكا، قال الدكتور أنتوني فاوتشي أمام حشد من الناس، يوم الثلاثاء: "اللقاح في طريقه إلى الناس". لكن ماذا عن بقية العالم، وخاصة الناس في المناطق الفقيرة هل اللقاح "في طريقه لهم أيضا".

    ربما لا، كما تقول راشيل سيلفرمان، من مركز التنمية العالمية غير الربحي في واشنطن العاصمة، والتي تضيف: "للتوضيح، يمكن لشركة فايزر تصنيع كمية محدودة فقط من اللقاح العام المقبل - حوالي 1.3 مليار جرعة. يبدو هذا كثيرا، ولكن تم الحديث بالفعل عن تلقي الكثير من العروض".

    طالبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان بالفعل، من خلال اتفاقية شراء متقدمة، نحو 1.1 مليار جرعة، أو ما يزيد على 80% من المعروض المقرر إنتاجه.

    تضيف راشيل:

    ما تبقى من تلك الكعكة ليس كثيرا. بالنسبة لمعظم الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من غير المحتمل أن يكون هذا اللقاح متاحا، على الأقل، بحلول نهاية العام المقبل.

    وحتى لو تمكنت شركة "فايزر" من تصنيع المزيد من الجرعات، فمن المحتمل ألا يعمل لقاحها في أجزاء كثيرة من العالم. ووفقا لراشيل: "يجب الحفاظ عليه وتخزينه ونقله في درجات حرارة منخفضة للغاية. وعندما أقول منخفضة للغاية أعني، 80 درجة مئوية تحت الصفر".

    هذا يعادل 176 درجة فهرنهايت تحت الصفر - وأبرد بكثير من المجمد النموذجي، الذي يعمل عند درجة حرارة 0 درجة فهرنهايت. يتطلب لقاح "فايزر" مجمدا خاصا شديد البرودة لا تمتلكه معظم المستشفيات والعيادات في الولايات المتحدة حاليا.

    إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
    © Sputnik . AFK Sistema
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    في الولايات المتحدة، يتوقعون أنه سيكون من الصعب جدا إعطاء هذا اللقاح في عيادة الطبيب العادية. لذا من المحتمل ألا يكون اللقاح خيارا رائعا لمعظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بحسب راشيل.

    ومع ذلك فإن إعلان شركة "فايزر" يقدم بعض الأخبار الجيدة للبلدان النامية، إذ تستخدم العديد من اللقاحات الأخرى قيد التطوير حاليا نفس آلية لقاح فايزر، حيث تستهدف البروتين المرتبط بالفيروس.

    تقول راشيل:

    لذا فإن فعالية لقاح فايزر هي علامة جيدة على أن اللقاحات الأخرى ستكون فعالة أيضا. ونأمل أن يكون من السهل تخزين القليل من تلك اللقاحات ونقلها أيضا.

    باعت شركة "فايزر" بالفعل 82 في المائة من مخزونها من لقاح فيروس كورونا المستجد لعدد من أغنى دول العالم، بحسب تحليل لمجموعة "العدالة العالمية الآن"، مما أثار مخاوف من أن الناس في الدول الفقيرة لن يتمكنوا من الوصول إلى الجرعات المنقذة للحياة.

    هذه البلدان، التي اشترت مئات الملايين من الجرعات فيما بينها لا تمثل سوى 14 في المائة من سكان العالم، وتقول المجموعة: "نحن بحاجة إلى كسر احتكار هذا اللقاح حتى يتمكن المزيد من المصنعين من إنتاجه".

    إنفوجرافيك...لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل
    © Sputnik
    لقاح فايزر... محطات الإنتاج وكيفية العمل
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    الكلمات الدلالية:
    فايزر, لقاح, فيروس كورونا
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