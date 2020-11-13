السماح باستمرار "تيك توك" مؤقتا في الولايات المتحدة

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه كان من المقرر تطبيق قرار الحظر بداية من مساء أمس الخميس، وكان من شأن هذا الحظر أن يمنع تنزيل التطبيق في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن وزارة التجارة كانت قد أخرت تنفيذ قرار الحظر "بانتظار المزيد من التطورات القانونية"، وذلك في إشارة إلى قرار محكمة في فيلاديلفيا يرجع إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، حين طالب ثلاثة من مستخدمي تيك توك البارزين بالسماح باستخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

ومن شأن قرار وزارة التجارة أن يبُث الراحة لدى مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، الذين يُقدّر عددهم بنحو 100 مليون شخص.

وكان قاض أمريكي قد أمر، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم تطبيق جزء من قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر فيه تنزيل تطبيق الفيديوهات "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لجأ ثلاثة من مستخدمي الإنترنت الذين يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر "تيك توك" إلى محكمة في ولاية بنسلفانيا للمطالبة بتعليق جزء من هذا المرسوم الذي ينص على منع الشركات الأمريكية من تقديم الخدمات الأساسية إلى "تيك توك" مثل الاستضافة على الإنترنت.

وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، عن صفقة مع سلسلة متاجر "وولمارت" للتجزئة وشركة "أوراكل" للتكنولوجيا لنقل أصول تيك توك في الولايات المتحدة إلى كيان جديد أُطْلِقَ عليه اسم "تيك توك غلوبال".