بايدن: ‏على الإدارة الأمريكية الحالية اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة كورونا في البلاد

دعا المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، اليوم السبت، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد

وقال بادين في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بانزعاج من ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تتطلب هذه الأزمة استجابة فدرالية قوية وفورية".

وأضاف: "أنا الرئيس المنتخب، لكن لن أكون رئيسًا حتى العام المقبل، كوفيد -19 لا يحترم الجداول الزمنية، فهو يتسارع الآن"، مضيفا: "هناك حاجة إلى إجراء عاجل اليوم، الآن، من قبل الإدارة الحالية".

I am the president-elect, but will not be president until next year. COVID-19 does not respect dates on the calendar, it is accelerating right now. Urgent action is needed today, now, by the current administration. — Joe Biden (@JoeBiden) November 14, 2020

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.